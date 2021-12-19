Татарстанцы получат возможность сдавать на права через Госуслуги. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил глава МВД республики Артем Хохорин.

Как сообщается, в республике уже разрабатывается единый электронный сервис для сдачи теоретического экзамена в автошколах. Разрабатывается данный сервис вместе с ГИБДД республики, минцифры, а также миобрнауки Татарстана. Запустится нововведение на портале госуслуг.

По словам Хохорина, это поможет отследить качество подготовки начинающих водителей, а также исключит возможность купить экзамен, чтобы получить права.