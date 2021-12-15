Долгие девять месяцев ждет жительница Казани посылку, которую все еще доставляет "Почта России". Об этом сообщает ТНВ.

Жительница Казани рассказала, что начиналось все нормально? она следила за посылкой по номеру идентификатора, увидела, что посылка успешно прибыла из США и была 11 марта доставлена в Столбище. А вот дальше начались загадочные события.

"Когда в графе дата доставки я увидела: «дата неизвестна», то я написала заявление на поиск посылки в отделении по адресу 420069-Чистопольская, 4 – сказали, ждать три месяца. По их истечению никакого ответа не последовало", – сообщила жительница Казани.

Не смогли в "Почте России" разъяснить, куда делась посылка, не смогли найти ответ и на горячей линии организации.

Всего девушка сделала около 10 обращений, которые так и остались без ответа.