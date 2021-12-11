Во время матча Рубина с Крыльями Советов на стадионе умер болельщик

Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Об этом сообщает Championat.com. Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи. До самого конца игры и после её завершения фанату делали массаж сердца и ожидали реанимацию.

Всё это происходило на морозе. На стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.

Отметим, что матч завершился победой самарской команды со счетом 2:0. Благодаря этой победе «Крылья Советов» с 27 очками поднялись на 6 место, а «Рубин», набрав лишь 22 балла уходит на зимний перерыв на 10 позиции.