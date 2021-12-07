Верховный суд Республики Татарстан сегодня, 7 декабря, отклонил коллективный иск жителей республики, которые требовали признать недействительным и незаконным постановление Кабмина о введении QR-кодов, сообщает ТАСС.

"Верховный суд Татарстана решил удовлетворению исковых заявлений <…> к кабинету министров Республики Татарстан отказать" - сказал судья.

Еще в середине октября исковые заявления в ВС РТ пожали шестеро татарстанцев, потом число истцов выросло до 39 человек. Чтобы не рассматривать каждый, 16 ноября приняли решение объединить все иски в один, коллективный.

Истцы просили, чтобы их допустили до присутствия в зале суда, но суд в этом отказал, пригласили только представителя Роспотребнадзора РТ, который должен был разъяснить суде ряд моментов.

Во время заседания представитель Роспотребнадзора республики заявила, что введенные ограничения - это временные административные меры, они приняты с учетом эпидситуации и характеристики вируса и направлены на сохранение здоровья и жизни граждан. QR-код является способом передачи информации о вакцинации граждан и исковые требования жителей не подлежат удовлетворению судом, сказала представитель ведомства.

Судьи согласились и отклонили жалобы.