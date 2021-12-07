На популярного российского певца Филиппа Киркорова составили 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда города Москвы.

"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района города Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях <…> в отношении Киркорова Филиппа Бедросовича. Судебные заседания назначены на 14 декабря", — рассказали в суде.

По каждому из протоколов звезде эстрады грозит наказание в виде двукратного штрафа или административный арест на срок до 15 суток. Также Киркорова могут на 50 часов отправить на принудительные работы - чистить снег или подметать улицы.

Пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская заявила РИА Новости, что Киркоров рассчитался по всем штрафам.

"У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", — сказала она.

С аналогичным заявлением выступили и адвокаты артиста.