Татарстан оказался практически в огненном кольце: горят сотни гектаров леса у регионов-соседей. Президент РТ Рустам Минниханов потребовал, чтобы вопрос с лесными пожарами контролировался самым жестким образом.

"Вопросы безопасности должны быть превыше всего. Ситуация очень серьезная. Мы видим, как целые населенные пункты исчезают", — сказал он на субботнем совещании.

Ответственность за контроль ситуации в определенных населенных пунктах Татарстана Минниханов возложил на власти на местах.

В республике объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения лесных пожаров.

В соседней республике Марий Эл ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами. Площадь, пройденная огнем, к утру субботы увеличилась почти до 900 га. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также минобороны.