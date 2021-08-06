В Новосибирске умер 12-летний подросток, болевший коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

В региональном Минздраве обратили внимание на тот факт, что ребенок умер не непосредственно от коронавирусной инфекции. Он страдал генетической патологией, на фоне которой бороться с коронавирусом было крайне тяжело.

В конце июля в Новосибирске умерла двухмесячная девочка с коронавирусом. Неделю малышка провела на аппарате ИВЛ, напоминает "КП-Новосибирск". Пока еще эксперты не нахвали точной причины смерти малышки. Экспертиза еще не завершена.