В Казани в жилом комплексе "Весна" на пешеходном переходе сбили ребенка. Видео с камер уличного наблюдения попало в интернет и облетело городские паблики.

На кадрах видно, как ребенок с мужчиной (предположительно, отцом) переходит дорогу. Взрослый держит ребенка за руку. Но в какой-то момент мальчик решается вырваться чуть вперед своего сопровождающего и его в этот момент сбивает выехавшая из-за угла машина.

Мужчина инстинктивно успевает сделать шаг назад.

В ГИБДД сообщили, что ребенок жив. Его доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает. Обстоятельства случившегося сейчас исследуют сотрудники ГИБДД.