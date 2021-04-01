Президент РТ Рустам Минниханов предложил начать делать корма для животных из метана. Он предложил создать рабочую группу и реализовать эту идею. Новый метод главе Татарстана презентовали на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» («ТНХИ-Х»).

Глава республики назвал технологию "интересной темой". Технология переработки метана в корма позволит уменьшить зависимость животноводов от импортной сои, а сами корма будут более питательными и качественными.

Схема производства биопротеинов заключается в том, что бактерии выращивают в больших емкостях, где для них специально создают жидкую среду, насыщенную необходимыми солями, микроэлементами, кислородом и метаном — источником энергии для микроорганизмов.