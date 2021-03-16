Полиция задержала спортивную гордость России - чемпионку страны по лыжному фристайлу Анну Орловскую. У девушки при себе была крупная партия наркотиков. Задержание состоялось в Москве, на Рублевском шоссе.

Выяснилось, что лыжница уже успела сделать часть "закладок" на Рублевке, остальные 7 свертков героина у нее обнаружили при себе. Это - крупный размер, и наказание Орловскую ждет суровое.

При себе у Анны были мобильные телефоны, банковские карты, связки с ключами. Часть наркотиков она прятала не в "закладках", а доставляла непосредственно по адресам заказчиков на Рублевском шоссе.

Орловская является чемпионкой России по лыжному фристайлу, входила в ТОП-10 на одном из Кубков мира. Позже из большого спорта ее попросили за употребление запрещенных веществ, девушка получила спортивную дисквалификацию на 2 года.