Телеграм-канал mash iptash сообщил о необычном происшествии: из больницы на Ершова в Казани сбежал пациент, на счету которого уже несколько побегов. И все - из-за большой любви.

24-летний пациент психиатрической больницы на Ершова терпеть не может больничный стационар и процедуры, но души не чает в своей возлюбленной. Именно поэтому он в очередной уже раз решился на побег. На счету у молодого человека уже несколько попыток бегства, но сегодняшняя - самая романтичная.

Молодого человека собирались переводить в другое отделение, и попросили собирать вещи и перебираться в новую палату. Но в мужское отделение влюбленный пациент идти не пожелал. Он сумел вырваться, отбился от персонала клиники и через форточку почти без одежды (в чем был) выбрался на свободу.

Охрана больницы пыталась задержать пациента, но тот ко всеобщему удивлению (не иначе как на крыльях любви) перемахнул через забор больницы и скрылся.

Он добрался до любимой, после чего она убедила его, что нужно вернуться в клинику и попросить врачей подписать отказ от дальнейшей госпитализации. Так и поступили.

По некоторым данным, влюбленного мужчину отпустили после улаживания всех формальностей, его поведение для окружающих опасности не представляет.