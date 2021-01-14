Иммунитет к коронавирусной инфекции есть у 51% обследованных жителей Татарстана: об этом сообщила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина. Данные приводятся согласно исследованию, прошедшему в декабре. Сообщается, что до весны в республике вакцинировать "Спутником V" планируется 200 тысяч местных жителей. Ожидается, что с учетом переболевших к маю антитела к коронавирусной инфекции будут иметь уже 70 % населения республики.

Читайте также:

Вирусолог рассказал, на какой стадии находится заболеваемость коронавирусом в России.

Прививку от COVID-19 в Татарстане смогут поставить и лица, перенесшие коронавирусную инфекцию.