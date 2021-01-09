Синоптики предупреждают жителей Татарстана о неблагоприятных погодных условиях в субботу. По сообщениям Гидрометцентра, местами на территории республики (в частности, и в Казани) ожидаются гололед и снежные заносы. Ночью местами ожидается метель.

ГУ МЧС Татарстана рекомендует при гололедице передвигаться осторожно, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом, так как из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Водителям рекомендуется отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

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