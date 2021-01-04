Брата и сестру из Молдавии, которые держали инвалида Дмитрия (в народе его уже знают как "Дядя Саша") в рабстве, задержали в Казани. Они использовали его как источник прибыли, заставляя просить милостыню на улицах возле торговых центров. Об этом сообщает телеграмм-канал "Mash Iptash".

ПО их информации со ссылкой на УМВД, неизвестные держали 42-летнего мужчину в частном доме в Авиастроительном районе. Сами же они приехали из Молдавии, чтобы заработать. Найти из удалось благодаря активистке Юлии Хакимовой, которая решила помочь мужчине. Она отвезла его в реабилитационный центр, после чего брат с сестрой стали открыто угрожать женщине. Об этом она заявила в полицию, тем самым дав наводку на злоумышленников.

В отношении граждан Молдавии завели уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".

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