В Казани инспектор ДПС помог казанцу справиться с неполадкой в машине. Запись об этой истории появилась в социальных сетях.

Житель города рассказал, что решил переобуть машину на зиму. Он сделал это в одном из автосалонов, однако почти сразу после "чудо замены колес" на мосте Миллениум его ждала неприятность: колесо открутилось, едва не вызвав аварию.

"Пока стоял в шоке, звонил менеджеру, выяснял это недоразумение, подъехал хороший человек инспектор дпс, и всеми силами помог поставить это колесо, так вот я был в шоке, не успел в суете ни звание узнать, ни имени, хочу сказать огромное спасибо, безумно благодарен, он практически сам все сделал, безвозмездно, дружище, если ты это читаешь, знай, золотой ты человек, я тебе безумно благодарен!" - рассказал он в посте.

Жители в комментариях поддержали ДПСника.

"Настоящих, добрых, добросовестных и реально готовых помочь в трудных ситуациях остается все меньше и меньше... Приятно осознавать и видеть, что все-таки такие люди в форме присутствуют у нас в нашей родной Казани", - пишут пользователи.

"Люди настолько гнилые, что уже перестали верить в добрых людей", - комментируют казанцы.

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