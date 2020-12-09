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Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Житель Татарстана хранил у себя дома целый арсенал оружия

09.12.2020, 10:35 120 2 prokazan.ru

Полицейские Лаишевского района нашли у 29-летнего местного жителя арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«У мужчины было изъято пистолет «ТТ», два магазина к нему, гранатомет, РПГ-18, три магазина от АК, снаряженных 88 патронами, два запала от ручных гранат, охотничий карабин, калибра 308Win, разобранное охотничье ружье «БМ» и 44 винтовочных патрона калибра 7,62», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств».

 

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комментарии

Горожанин
0
09 декабря 2020
11:30
Музей оружия прям.
Ага
1
09 декабря 2020
11:47
Ружье вещь в хозяйстве нужная. От либерунов обороняться.

Горожанин
0
09 декабря 2020
11:54
Заткнись пида рок, мы скоро заявим о себе, тебя первого за яй ца повесим
В ответ на комментарий пользователя
Ружье вещь в хозяйстве нужная. От либерунов обороняться.

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Горожанин
0
09 декабря 2020
11:56
Скоро много оружия понадобиться, когда будем дворцы отбирать
В ответ на комментарий пользователя
Ружье вещь в хозяйстве нужная. От либерунов обороняться.

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