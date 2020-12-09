Полицейские Лаишевского района нашли у 29-летнего местного жителя арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«У мужчины было изъято пистолет «ТТ», два магазина к нему, гранатомет, РПГ-18, три магазина от АК, снаряженных 88 патронами, два запала от ручных гранат, охотничий карабин, калибра 308Win, разобранное охотничье ружье «БМ» и 44 винтовочных патрона калибра 7,62», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств».