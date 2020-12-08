Президент Татарстана Рустам Минниханов в видеообращении рассказал, что два жителя Татарстана, ветерана Великой Отечественной войны получили высшие военные награды. Ролик он разместил у себя на странице.

«В преддверии Дня Героев в республике случилось важное событие Сахипов Гиндулла Сахипгараевич из Татарстана участник войны получил орден Красной Звезды, он отметил 100-летний юбилей. Еще один житель республики Стародубцев Семен Иванович не дожил до награды, его орден Красной Звезды и орден Славы III-степени получил сын», - отметил президент республики.

Рустам Минниханов поблагодарил за подвиги участников войны и отметил, что даже спустя годы награды нашли своих героев.