Продажа через интернет

В современном мире люди уже отвыкли от продажи через газеты и разные другие бумажные объявления, поскольку гораздо проще разместить объявление в интернете за несколько минут и общаться напрямую с клиентом уже там. В России и в западных странах уже прижились определенные площадки для размещения объявления, а в странах СНГ пользуется популярностью проект Bisyor.uz, особенно для объявлений Ташкента. Главная цель проекта - создание универсальной площадки для частных объявлений. При использовании сайта любой желающий сможет продать или купить практически все, начиная от одежды и мебели, и заканчивая различной электроникой и автомобилем.

В основном, объявления на данном сайте размещают частные лица, однако проект может заинтересовать также компании и индивидуальных предпринимателей, и исходя из этого, можно сделать вывод, что на сайте покупаются не только бывшие в употреблении, но и совершенно новые товары. К каким же способам можно прибегнуть, чтобы ускорить процесс продажи?

Во-первых, поднятие. Благодаря повышенному приоритету продавца, объявление поднимается в начало списка по схожей тематики. Это самый удобный способ для привлечения внимания пользователей портала к предложению. Во-вторых, срочность. Если поставить объявление как срочное на семь дней, можно привлечь больше внимания и, следовательно, получить больше откликов, поскольку объявление становится гораздо заметнее среди других предложений. В-третьих, объявление можно выделить желтой рамкой на те же семь дней, чтобы опять-таки привлечь больше внимания. Если продавец хочет продать свой товар (или услугу) максимально быстро, то можно предпринять следующие шаги: три поднятия вверх списка, закрепление объявления на четырнадцать дней (и выделение тоже), а также пометка срочно на четырнадцать дней и сделать объявление премиум на три дня. С магазинами несколько иная ситуация, чтобы зацепить глаз клиента/покупателя, достаточно или закрепить объявление на семь дней, или выделить его на тот же срок в семь дней. Предоставляемый сервис значительно облегчает поиски товаров.