В Старо-Татарской слободе Казани произошел пожар. Горел старинный деревянный дом 1948-го года

Вчера ночью в Казани загорелся старинный деревянный дом в Старо-Татарской слободе. Информация об этом появилась в социальных сетях. Автор видео также уточнил, что происшествие случилось около 23 часов ночи на улице Каюма Насыри.

"Пожарные долго искали люк для воды, причины возгорания выясняются", - добавил он в социальных сетях.

По видео видно, что горящий деревянный дом - это дом на улице Каюма Насыри, 31. Его построили в 1948 году, и он является флигелем дома-усадьбы Исанбаева (Каюма Насыри, 33). Последний является объектом культурного наследия. Пострадало ли это здание, пока неизвестно. Также с другой стороны от загоревшегося дома находится Апанаевская мечеть.



Причина пожара на данный момент неизвестна. Официальной информации от ГУ МЧС РФ по РТ не поступало. Однако в комментариях казанцы предполагают, что это был поджог.

"Кому-то понадобилось место", "Поджог 100%", - пишут они.

Напомним, что ранее работники фермы спасли 92 коровы на пожаре в Татарстане.