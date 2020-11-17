Врач-диетолог рассказала, как не сорваться во время диеты

Врач-диетолог Марина Макиша дала три рекомендации, которые помогут не сорваться во время диеты. Об этом она рассказала 17 ноября.

Как пишут «Известия», рацион питания должен быть полноценным, включая в себя белковые продукты – мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. А также овощи и цельнозерновые крупы. Во-вторых, важно соблюдать режим питания, обязательно завтракать, делать перекус, полноценно обедать и принимать легкий ужин.

«Контролинговая функция мозга к вечеру падает, потому что вы уже уставший. Поэтому, будучи голодным, вероятность того, что вы наброситесь на холодильник и будете есть в первую очередь калорийную, жирную, сладкую еду, очень высока», — заявила специалист.

И, в-третьих, когда тянет на сладкое, есть фрукты, конечно же, в умеренном количестве.

«Вместо сладкого лучше порассасывать замороженные ягоды, съесть маленький кусочек бананчика. И плюс грызть овощи. Захотелось пожевать — пожуйте капустный лист для начала, а потом решайте, хотите вы еще что-то съесть или нет», — отметила врач.