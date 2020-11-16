Следователям и работникам прокуратуры в 2021 году предложили поднять зарплату

В 2021 году правительство России предложило поднять зарплаты работникам прокуратуры и следственного комитета на 5,7%. При этом планируется сэкономить на повышении окладов госслужащих других ведомств.

Как пишут «Известия», ранее планировать пропустить индексацию зарплат сотрудников СК и прокуратуры, министерств и ведомств, работников Госдумы и Совета Федерации, администрации президента и аппарата правительства. Такая мера требовалась для балансировки бюджета.

Также траты казны планируется оптимизировать через снижение гособоронзаказа на 5% и незащищенных статей бюджета на 10%.