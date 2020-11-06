Главаря запрещенной террористической группировки суд Казани оставил под стражей

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в отношении 32-летнего жителя Татарстана, являющегося организатором запрещенной террористической организации. Об этом сообщается на сайте суда.

«С 2015 года по настоящее время мужчина в структуре международной организации «Партия исламского освобождения» организовал деятельность региональной структуры в Казани. Проводил и принимал участие в нелегальных агитационных собраниях в интересах группировки», - говорится в сообщении.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу суд учитывал тяжесть, характер и обстоятельства преступления.

По имеющейся информации он проведет за решеткой почти два месяца – до 30 декабря.

Напомним, утром 6 ноября появилась информация о задержании 5 участников запрещенной группировки.