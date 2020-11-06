Запрещенную террористическую организацию в Казани «накрыли» сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ России совместно с полицейскими Казани была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Ранее, в 2003 году решением Верховного суда России она была запрещена. Сотрудники задержали пять участников группировки. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Установлено, что задержанные создавали «всемирный халифат», направленный на разрушении институтов светского общества и на свержение действующей власти. В ходе секретных собраний они распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию и вербовали в свои ряды мусульман», - говорится в сообщении.

При обысках в домах задержанных обнаружено и изъяты пропагандистские материалы, телефоны, флешки.

На данный момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.