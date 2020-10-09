Побоявшись коронавируса, солистка дуэта «Аигель» переехала вместо Москвы в Казань

На своей странице в «Инстаграм» солистка дуэта «Аигель» Айгель Гайсина сообщила своим подписчикам о том, что планы переехать в Москву провалились с треском.

«Короче я продала квартиру, собрала чемоданы, нашла район, квартиру, нужную школу и должна была уже пульнуть туда дочь в понедельник 6 октября и ну конечно! Конечно же всех учеников Москвы 6 октября отправили на принудительные каникулы! И я психанула и вчера переехала в Казань! Надеюсь я знаю че делаю ребята!», - написала девушка на странице.

Ранее Айгель по просьбе властей Нью-Йорка записала обращение о мерах предотвращения коронавирусной инфекции на русском языке.