Деньги украли: «сбежавший» из-за долгов по зарплате директор завода в Казани дал интервью с Украины

"В Татарстане разыскивают директора фирмы, который задолжал работникам зарплату и сбежал" - с таким заголовком новость о крахе казанской компании по выпуску литейного оборудования "Тебова Нур" облетела в середине сентября этого года все новостные паблики. А спустя несколько дней вдогонку ей появилась информация от Следственных органов РТ - директор Бухтиенко Станислав Иванович умышленно не оплачивал работу сотрудников, а сейчас скрывается от следствия, почему и был объявлен в федеральный розыск. Однако действительно ли все так, как представляется по коротким заметкам в СМИ?

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с "беглым" гендиректором и его адвокатом и узнал, что скрывается на самом деле за этой историей.

"Тебова Нур": как создавалась единственная в России компания по выпуску сложного литейного оборудования

"Тебова Нур" - это компания, которую директор Станислав Иванович приехал создавать в 2007 году. Работая уже с 1979 года в сфере литейного производства, он был приглашен самими учредителями, которые тогда хотели открыть в Татарстане новое предприятие. Теперь же, с прекращением деятельности цеха из-за кризиса 2019 года (из-за которого и возник указанный выше конфликт) в России не осталось подобных организаций - на своем рынке "Тебова Нур" были единственными и конкурировали только с зарубежными странами.

"Мы занимались изготовлением машин и роботизированных комплексов для литья под давлением деталей из алюминиевых, медных и цинковых сплавов. Все по собственному проекту. Так как эта область довольно сложная, материалоемкая, то и цикл выполнения заказа у нас всегда был довольно растянут во времени. Само производство обычно длилось от 6 до 12 месяцев. Именно в такой растянутости всегда и заключалась главная проблема. При заключении контракта максимум, что мы могли получить - это 30-50 % аванса, следующие 40% - только при отгрузке оборудования и 10% - при введении в эксплуатацию. Теперь можно понять, что с финансированием в нашей отрасли всегда было сложно. Однако за 10 лет, что предприятие работало в Казани, зарплата выплачивалась всем сотрудникам регулярно, причем была она только белая. И по состоянию на 1 марта 2019 года у нас задолженностей не было: ни по зарплате, ни по налогам", - рассказывает о своей деятельности директор.

Бывший директор связался с журналистом ProKazan по скайпу

Связь с ним ведется по скайпу. Сам Станислав Иванович сейчас, согласно своему гражданству и в связи с прекращением в мае 2019 года пятилетнего рабочего контракта, вернулся в родные места - на Украину. Сидя у себя дома, ни от кого не скрываясь, он подробно рассказывает историю цеха и объясняет, что привело к краху "Тебова Нур" и почему компания в какой-то момент не смогла выплатить зарплаты своим сотрудникам.

"Деньги у нас просто украли": как начался денежный крах предприятия

"К концу 2018 года у нас были выполнены практически все контракты, однако мы уже вели переговоры с "КАМАЗом". Думали, будем поставлять им машину стоимостью 60-80 миллионов, - поясняет предшествующее кризису финансовое положение директор. - Вопрос стоял только в финансировании. У "КАМАЗа" были проблемы, но в заказе в целом мы были уверены. Там уже внесли новое оборудование в план. Перед этим еще у нас была крупная поставка "BL Group", председателем которого является Георгий Боос - бывший губернатор Калининградской области. То есть перспектива была обнадеживающая и мы себя чувствовали спокойно”.

Днем Х для компании стало 28 января. В тот день Центробанк отозвал у Радиотехбанка лицензию, чем фактически лишил предприятие средств к существованию. Именно через этот банк "Тебова Нур" вел кредитное обслуживание. Часть кредитов еще имелась и в Ак Барс Банке, но те не могли помочь с погашением задолженности - срок оплаты был на тот момент уже превышен.

"У нас в Радиотехбанке на тот момент было более 9 миллионов собственных денег, которые я и планировал до заключения контракта с "КАМАЗом" использовать на текущие нужды. Это и оплата коммунальных, и налоговой, и зарплаты, и так далее. А тут такое! Я обращался всюду, в том числе в Ассоциацию страхования вкладов в Москве и Министерство промышленности РФ, но везде мне дали отказ. Выходит, деньги у нас просто украли", - сокрушается над таким поворотом событий Станислав Иванович.

"Выхода не предвиделось": "Тебова Нур" готовится к худшему

На тот момент договоры с компаниями продолжали оттягиваться. Заказов не было, как, собственно, и работы для сотрудников. Видя такое плачевное положение дел, Станислав Иванович объявил руководству о форс-мажорной ситуации в компании, а также попросил сотрудников написать заявления на административный отпуск.

"Из сложившейся финансовой прорвы выхода не виделось. Решили продавать фирму. Пытались найти покупателя, который купит бизнес. Это было бы прекрасно. Если нет - подумывали о том, чтобы начать продавать недвижимость", - о таких путях отхода рассказывает гендиректор.

Даже по оценке от 2017 года бизнес "Тебова Нур" стоил 76 миллионов рублей. В настоящее время, по оценке руководителя, он бы вышел на рубеж с сотней. Несмотря на это, найти покупателя все никак не удавалось.

"20 мая истек мой трудовой договор. Мне его не продлили, зная о ситуации. По собственной инициативе я остался еще на 2 месяца - надеялся, что найдем покупателя, продадим недвижимость и рассчитаемся со всеми долгами", - рассказывает мужчина по видеосвязи.

Договор об истечении трудового договора со Станиславом Ивановичем в мае 2019 года

Однако планам не суждено было сбыться: покупатель будет найден лишь спустя год, когда следствие уже подготовило толстую папку документов против бывшего гендиректора.

Из свидетеля в преступники: полиция объявляет розыск, зная о местоположении "беглеца"

Расследование дела о невыплате зарплаты началось весной 2020 года. Точно так же как с корреспондентом ProKazan.ru, то есть в формате общения по скайпу, Станислав Иванович начал общаться и со следователем, объясняя события прошлого года. При этом свое местонахождение он не скрывал и огласил адрес вплоть до номера дома и квартиры сотрудникам правоохранительных органов. Уверенный в том, что проходит как по делу свидетель, он был совершенно ошарашен новостью о федеральном розыске.

"Мне просто говорили, что следствие не закончено, пока ничего не обнаружено. А потом в неформальном виде по телефону предложили приехать в Казань, якобы максимум, что мне грозит, - это штраф 10-30 тысяч штраф. Стоп, говорю, штраф за то, что виновный? Вроде как да, считают меня виновным. Но это вопрос принципиальный! На старости лет - а мне 72 года! - я не хочу прослыть преступником, если в моих действиях нет факта нарушения закона", - удивляется следственным мерам бывший директор предприятия.

Адвокат Радик Бадриев помог связаться с находящимся на Украине Станиславом Ивановичем

Адвокат Радик Бадриев, находящийся во время телефонного разговора рядом, поясняет, что по законодательству, если в действиях руководителя не обнаружено корыстных мотивов по присвоению средств, он не может быть привлечен к уголовной ответственности. При этом по счетам фирмы можно отчетливо проследить, что никаких операций после кризиса не осуществлялось, не говоря уж о каких-то тратах в личных целях. Свои денежные операции в тот период объясняет и сам директор:

"Начиная с апреля, когда образовалась задолженность за март, я все денежные средства, еще ожидая подтверждения контракта и, соответственно, нового заказа, перевел на погашение кредита. Если мы бы не выплатили его, нам было бы выставлено требование на погашение всей суммы кредита, и это был бы сразу конец предприятию. 1 мая возникла новая задолженность, уже за апрель, и вот там уже денег вовсе не было, поэтому и никаких переводов более не осуществлялось".

Станислав Иванович уволился в конце мае по истечению контракта. Понимая тяжелое положение коллег, перд уходом он аннулировал все административные отпуски.

"Я понял, что нельзя за денежные дела фирмы наказывать сотрудников и попросил аннулировать все административные. Таким образом, они числились все эти месяцы, хотя и не было работы. Сейчас, когда предприятие погибло, мне больно не только за себя и свой коллектив - за всю Российскую Федерацию. Мы единственные закрывали импорт такого сложного оборудования из-за рубежа. Это же основная задача, которую и сам президент ставит. И тут на ровном месте из-за того, что какой-то банк обанкротился и наши деньги украли… Да если бы у нас эти деньги были, мы бы провели рефинансирование! Нам бы их хватило, чтобы обслужить кредиты и за это время нашли новые заказы. Мы ведь поставляли и "АвтоВАЗу", и "ГАЗу", и Ижевску, и другим оборонным предприятиям. Мне больно и обидно. 40 лет деятельности - а у меня не было никогда никаких нарушений! - и такой печальный итог. Тем более мне абсолютно непонятна позиция Следственного Комитета", - с той стороны телефона не может сдержать эмоций один из основателей предприятия.

"Следствие очень однобоко": куда движется конфликт по "Тебова Нур"

На данный момент, спустя почти год, покупатель все же нашелся. Скорее всего, бизнес он не сохранит - будет использовать только ценность недвижимости. В середине сентября он уже частично погасил задолженности: 37 сотрудников получили 3 миллиона рублей. Сам руководящий состав предприятия, в том числе директор Станислав Иванович, при этом отказались от своей части зарплаты (как и у остальных, у них были задолженности по выплате) в счет оплаты задолженностей рядовых сотрудников.

"Сейчас мы пишем расписки судебным приставам, что претензий к предприятию не имеем", - поясняет директор.

Что будет дальше с этим конфликтом, он пока не знает - не ожидал подобного вовсе, оказался не готов. Поэтому с юридической точки зрения ситуацию поясняет адвокат.

"Мы считаем, что следствие очень однобоко. Не доказан корыстный мотив. Его суть была бы в том, что Станислав Иванович, имея возможность на выплату заработной платы, не направил их с этой целью, а использовал в личных нуждах. После апреля поступлений на расчетный счет не было, не было живых денег. Они оказались в тупике, и заложником этой ситуации оказался Станислав Иванович", - такой итог диалогу подводит Радик Бадриев.

Вопрос о том, почему вообще был инициирован федеральный розыск человека, который добровольно выходит на связь, сообщает адрес, подтверждает личность фотографией паспорта и при этом содействует расследованию, остается открытым. Однако теперь у жителей Татарстана чуть больше информации о событиях того года и судить можно уже не только по коротким заметкам пресс-службы Следственного Комитета РТ.