Футболист «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Полиция назвала виновника аварии

Сегодня утром в центре Казани произошло ДТП с участием игрока футбольного клуба "Рубин" Ивана Игнатьева.

По данным МВД РТ, в 8:30 автомобиль БМВ, которым управлял Игнатьев, двигался по Профсоюзной. В него врезался "Хендэ Солярис" под управлением девушки 1991 года рождения. По предварительной информации, виновником аварии стала девушка. Она в нарушение ПДД перед поворотом налево не заняла заблаговременно крайнее положение проезжей части.

В результате ДТП она получила растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей затылочной области и после оказания медицинской помощи отпущена из больницы. Сам футболист не пострадал.