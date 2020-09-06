Преподаватель умерла от коронавируса прямо во время лекции Zoom

Инцидент произошел в Аргентине. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на местное аргентинское издание.

Известно, что преподавательнице из университета де ла Эмпреса стало плохо во время онлайн-лекции. Она начала задыхаться, после чего потеряла сознание и умерла. Студенты пытались помочь, прося лектора назвать адрес для вызова скорой помощи, однако обессиленная женщина не смогла его назвать.

Как указывает аргентинское издание, преподаватель сообщала на своей странице в Twitter о том, что симптомы коронавируса у нее наблюдались уже с начала августа.

Напомним, что на сегодняшний день в России от COVID-19 скончались 17 759 человек, в мире - 889 826.