В Воронежской области семья с детьми погибла, упав в выгребную яму

Трагедия произошла в воскресенье в поселке совхоза Воронежской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации района.



Известно, что среди погибших - двое детей, женщина и двое мужчин.

"Вызов поступил в 18:53 (мск). Через некоторое время на месте были спасатели — это СВХ Воронежский Новоусманского района Воронежской области. По состоянию на данный момент мы можем сказать, что погибли пять человек. Они погибли в выгребной яме, причины устанавливаются. <...> Среди них двое детей и трое взрослых. Двое мужчин и одна женщина", - сообщили изданию в администрации.

Только одному мужчине - 52-летнему жителю Воронежской области, удалось выжить. Состояние тяжелое, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщают изданию в департаменте здравоохранения.

"По предварительным данным, сливная яма, которая находится на территории дома, была открыта. Пока у следствия нет ответов, кто это сделал и как такое могло произойти. Дом принадлежит многодетной благополучной семье. Погибли оба родителя и их дети, ещё двое детей остались сиротами", - сообщается также в телеграмм-канале 112.

На данный момент заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Статья предусматривает срок до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что вчера в Казани девочка пошла в туалет одна и по пояс застряла в ободке унитаза: понадобилась помощь МЧС.