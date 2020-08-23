В Казани девочка пошла в туалет одна и по пояс застряла в ободке унитаза: понадобилась помощь МЧС

В службу "112" в субботу, 22 августа, в 17.00 позвонила мама трехлетней девочки, проживающей на улице Энергетиков в Московском районе столицы Татарстана. Ее дочка пошла в туалет и застряла в детском ободке унитаза. Самостоятельно освободить малышку из "капкана" она не смогла, девочка плакала, вот она и позвонила спасателям.

На место происшествия приезжали специалисты из ЗПСО№2 МЧС Татарстана. Они сумели без повреждений ребенка снять узкий ободок и передали малышку взволнованной маме, рассказали в МЧС Татарстана.