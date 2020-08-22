Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6250 случаев COVID-19, 57 из них скончались после заражения.

"По показателю мы находимся на 82 месте среди субъектов РФ и на 14-ом среди субъектов Приволжского Федерального округа", - отметила также представитель ведомства.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев добавил, что 7 жителей республики из числа заболевших госпитализированы для лечения под наблюдением в стенах больницы.

Напомним, что в Татарстан уже прибыла вакцина от гриппа. Прививки начнут делать со следующей недели.