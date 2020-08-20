Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них семь были госпитализированы. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации рассказала замглавы руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики с начала распространения COVID-19 зарегистрирован 6191 случай заражения. Под наблюдением находятся 859 человек с подозрением на вирусную инфекцию. Также за предыдущий день было проведено 4920 тестов на определение факта заражения.

Альмир Абашев, первый заместитель министра здравоохранения РТ, отметил, что за сутки выздоровели 30 человек. На аппаратах ИВЛ находится 32 жителя республики. Всего погибших от COVID-19 - 55. О последнем случае стало известно вчера.