Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса теперь могут принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью QR-кода в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Это позволяет легко начать прием безналичных платежей, при этом снижаются расходы на эквайринг.

Сейчас сервис поддерживает два сценария работы. В первом варианте доступ к формированию QR-кода получают кассиры. Для этого на их планшеты или смартфоны должно быть установлено приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. С помощью приложения кассир при помощи RBM создаёт отдельный QR для каждого покупателя. Затем покупатель сканирует код своим смартфоном и оплачивает счет в приложении своего банка. Далее кассир проверяет оплату. Второй сценарий дает доступ к формированию QR-кодов курьерам. Взаимодействие курьера и покупателя происходит аналогичным образом в момент доставки товара на дом.

Сформировать QR-код просто — для этого достаточно открыть пункт «QR для магазина» в главном меню Райффайзен Бизнес Онлайн и указать сумму платежа. После этого на экране появляется код, который покупатель может использовать для оплаты.

«Использование QR-кода от СБП для безналичной оплаты решает для клиентов сразу три важных вопроса. Во-первых, новые клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут начать прем безналичных платежей без дополнительных расходов. Для QR-кодов компании не нужно покупать или арендовать терминал, сервис доступен сразу в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн, — отметил Константин Гвоздарёв, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса Райффайзенбанка. — Во-вторых, деньги поступают на счет в режиме онлайн, что позволяет избежать так называемого финансового разрыва между оплатой и получением средств. В-третьих, снижается стоимость приема безналичных платежей — тарифы здесь составляют 0,4-0,7%, и средний размер комиссии в случае подключения и эквайринга, и QR-кодов будет значительно ниже».

«Райффайзен Бизнес Онлайн — это простой и удобный доступ ко всем финансовым услугам для бизнеса. Возможность принимать платежи с помощью QR-кода делает выгодным прием платежей онлайн, а также экономит время при проведении операций. Оплата по QR-коду значительно снижает риск ошибки при платеже, например, при вводе реквизитов. А значит компаниям не придется тратить дополнительные ресурсы на поиск и исправление ошибок. Также это позволит меньше использовать наличные, а дополнительное оборудование в виде терминала не требуется, что особенно актуально при работе курьеров», — подчеркнула Анна Парфенова, руководитель направления цифровых каналов для малого бизнеса Райффайзенбанка.

Чтобы принимать платежи по QR-коду компании не требуется полностью переходить на эквайринг Райффайзенбанка — услуга может предоставлять в дополнение к терминалу другого банка. Однако для зачисления средств необходим расчетный счет, открытый в Райффайзенбанке. В дальнейшем при желании клиент может перейти на режим эквайринг плюс СБП.