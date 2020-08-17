В Татарстане задержали участников акции против строительства через населенные пункты трассы М-12

Вчера в некоторых деревнях Лаишевского района Татарстана состоялась протестная акция. Жители населенных пунктов выступили против строительства платной автодороги М-12 "Москва-Казань", которая по плану будет пересекать их поселения. Люди выстроились в живые очереди вдоль предполагаемого строительства, принесли плакаты. В акции участвовали и взрослые, и дети.

Как сообщают собственные источники, были задержаны члены съемочной группы, а именно - оператор квадрокоптера, с высоты снявший надпись СТОП, сформированную самими участниками акции. При этом cотрудниками правоохранительных органов были изъяты фото и видео данные.

Надпись СТОП на участке предполагаемой трассы М-12 Фото Волга МБХ медиа

Также, по информации источника, в акции участвовало около 1000 человек.