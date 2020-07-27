В Казани ранним утром во дворе произошло ДТП с участием четырех машин

В Казани водитель иномарки устроил массовое ДТП во дворе.

По информации Госавтоинспекции, 26 июля около 4 утра 21-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» во дворе дома № 27 по улице Серова, по предварительным данным не пропустил автомобиль, который приближался справа, врезался в «Фольксваген Поло» под управлением 37-летнего водителя, после чего «Шевроле» совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада Калина», а «Фольксваген» от удара отбросило на стоящий рядом «Мерседес Бенц».

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил ссадину средней трети левого предплечья.