ОМОН сорвал лекцию в штабе оппозиционных «Объединенных демократов»

Сегодня в казанский штаб "Объединенных демократов" во время лекции на тему коррупции в муниципалитетах ворвались сотрудники силовых структур, сообщается в региональной группе проекта "В контакте". Предположительно, всех присутствующих проверяют на причастность к экстремизму. В местных телеграм-каналах появилось сообщение, что некоторые из присутствующих в штабе были задержаны.

Это уже не первый визит правоохранителей к "Объединенным демократам": в начале июля полицейские пришли в штаб проекта и забрали некоторых активистов на освидетельствование на алкоголь и наркотики.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект по поддержке конкурентных выборов, оказывающий содействие независимым кандидатам в предвыборной кампании. Одним из участников проекта является известный оппозиционер Дмитрий Гудков.