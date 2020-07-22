Стало известно, когда в России начнут производство вакцины от коронавируса

Производство вакцины от COVID-19 в России начнется не раньше, чем через полгода. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

"Чтобы организовать производство вакцины по всем стандартам, необходим минимум год. Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев", - приводят слова Волчкова РИА Новости.

При этом ученый отметил, что для производства вакцины может понадобиться создание новой инфраструктуры, но пока информации о строительстве дополнительных производственных мощностей не поступало.

В Минобороны РФ уже заявили о готовности вакцины, она успешно прошла клинические испытания на добровольцах, у участников были выявлены антитела к новой коронавирусной инфекции.

Ранее также сообщалось, что разработкой вакцины занимались в Казанском федеральном университете, ее уже тестировали на животных.