Накануне в Казани снова утонул человек. По данным МЧС РТ, он погиб после прыжка в воду с дамбы.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 18.21 12 июля, заявитель рассказал, что

трое мужчин прыгнули в Казанку с железнодорожного моста на Кировской транспортной дамбе. После этого двое вынырнули, третий - нет.

В 19.20 водолазной группой в 100 метрах от берега на десятиметровой глубина было найдено тело погибшего мужчины 1995 года рождения. Труп извлечен и передан сотрудникам полиции. При осмотре сотрудниками МВД признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.