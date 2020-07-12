Источник: в Татарстане 45-летний бизнесмен изнасиловал девушку

В Татарстане 45-летний бизнесмен изнасиловал девушку. Инцидент произошел еще в конце мая, сообщает местное СМИ, уголовное дело завели только на днях.

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По данным источника, преступление произошло 28 мая рано утром в лесопосадке около Иннополиса. Житель Балтасинского района в салоне своего автомобиля "Лада Калина" изнасиловал 18-летнюю девушку. В этот же день пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

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После проведения ряда экспертиз 9 июля было заведено дело об изнасиловании, бизнесмена задержали