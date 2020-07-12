В университете имени Сеченова успешно завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

По словам представителей университета, задачей было показать безопасность вакцины для здоровья. Добровольцев поделили на две группы: первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Кроме того, добровольцы долгое время были ограничены в контактах с внешним миром, чтобы исключить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

"На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев в беседе с РИА Новости.

В ближайшие дни - 15 и 20 июля - запланирована выписка добровольцев, они смогут вернуться к обычной жизни.