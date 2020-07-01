Под аплодисменты: на Баумана парня, вышедшего с пикетом против Путина, задержала полиция

В Казани накануне состоялся одиночный пикет на улице Баумана. Парень держал в руках картонный плакат с обвинениями Путина в преступлениях. Об этом сообщает «Казанский репортер».

После начала пикета к активисту подошли полицейские, сообщившие, что на него поступило заявление. Ему предложили пройти в отдел, для того, чтобы тот написал объяснительную. Пикетчик согласился пойти с ними после предупреждения о возможности применения силы.



К этому моменту на улице Баумана собралось несколько десятков человек, которые проводили активиста аплодисментами.