СМИ: в Татарстане учителя заподозрили в том, что он спал с 15-летней девочкой

В Кукморском районе Татарстана 20-летнего учителя физкультуры одной из местных школ заподозрили в сексуальной близости с 15-летней девочкой. Было возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ , учитель встречался с девочкой в этом году с января по май в селах Большой Сардек и Копки, встречи проходили в двух машинах учителя — «ВАЗ 2109» и Geely.

25 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Официальных комментариев этой истории не приводится.