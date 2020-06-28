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Фото "Единая Россия"

«Единая Россия» выдвинула Минниханова на выборы президента Татарстана

28.06.2020, 09:30 176 1 prokazan.ru

Кандидатом от "Единой России" на пост главы Татарстана стал Рустам Минниханов. Такое решение было принято накануне на региональной конференции путем тайного голосования. 

Как сообщают в пресс-службе отделения партии, Минниханов получил большинство голосов. 

"За него говорят впечатляющие достижения татарстанской экономики, десятки реализованных по его инициативе и под его руководством масштабных программ и проектов. Привлечены значительные инвестиционные средства в экономику республики. Татарстан стал узнаваемым на международной арене. Успешно проведены крупные мероприятия мирового масштаба", — заявил секретарь татарстанского отделения ЕР Фарид Мухаметшин.

Напомним, что вторым кандидатом от партии был министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин. Ранее своего кандидата также выдвинула партия ЛДПР, им стал Владимир Сурчилов. 

Политика Рустам Минниханов Выборы Татарстан
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комментарии

Стас
0
28 июня 2020
10:50
Братва предложила смотрящего.

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