Кандидатом от "Единой России" на пост главы Татарстана стал Рустам Минниханов. Такое решение было принято накануне на региональной конференции путем тайного голосования.

Как сообщают в пресс-службе отделения партии, Минниханов получил большинство голосов.

"За него говорят впечатляющие достижения татарстанской экономики, десятки реализованных по его инициативе и под его руководством масштабных программ и проектов. Привлечены значительные инвестиционные средства в экономику республики. Татарстан стал узнаваемым на международной арене. Успешно проведены крупные мероприятия мирового масштаба", — заявил секретарь татарстанского отделения ЕР Фарид Мухаметшин.

Напомним, что вторым кандидатом от партии был министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин. Ранее своего кандидата также выдвинула партия ЛДПР, им стал Владимир Сурчилов.