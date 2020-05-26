Глава Роспотребнадзора Татарстана сообщила, что республика не готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

"Как мы готовимся ко второй волне пандемии? Мы еще первую не победили, - объяснила Марина Патяшина. - Пока точно подготовки никакой нет,и я очень надеюсь, что мы на сегодня снизим заболеваемость, за лето у большого числа населения выработается иммунитет, и это позволит нам не быть в высоком росте числа заболевших осенью".

Осенью на коронавирус будут наслаиваться иные вирусные инфекции, наблюдается рост ОРВИ и пневмоний, поэтому хотелось бы, чтобы татарстанцы к осени обрели иммунитет от COVID-19, который позволит избежать второй волны пандемии, отметила Патяшина.

Напомним, что ранее об опасности второй волны предупреждал президент РФ Владимир Путин.