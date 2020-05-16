«Прекрасное место»: Собчак о благоустройстве в Казани

Популярная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала благоустройство Казани в ходе интервью с колумнистом ШЭР Алексеем Мюцентендлером. Оно прошло в Instagram.

Собчак рассказала, что на первом месте в ее личном рейтинге, не считая Москвы и Петербурга, стоит Екатеринбург, который она назвала «шикарным городом, очень удобным для жизни».

«Казань тоже прекрасное место. И мне очень нравится, как Минниханов распорядился сделать в городе парки, дороги», — сообщила журналистка.