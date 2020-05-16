«Прекрасное место»: Собчак о благоустройстве в Казани

Популярная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала благоустройство Казани в ходе интервью с колумнистом ШЭР Алексеем Мюцентендлером. Оно прошло в Instagram.
Собчак рассказала, что на первом месте в ее личном рейтинге, не считая Москвы и Петербурга, стоит Екатеринбург, который она назвала «шикарным городом, очень удобным для жизни».
«Казань тоже прекрасное место. И мне очень нравится, как Минниханов распорядился сделать в городе парки, дороги», — сообщила журналистка.
Также в своем Telegram-канале Собчак запустила голосование, чтобы узнать мнение подписчиков, какой из этих трех городов им больше нравится. Около 43% принявших участие в опросе отдали свой голос за Казань. 36% голосов достались Калининграду и 21% — Екатеринбургу.
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