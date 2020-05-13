Комитет по транспорту Казани заявил о проверках в автобусах города. Как сообщают в ведомстве, у пассажиров проверяют наличие масок и перчаток.
"Если у пассажира отсутствует маска и перчатки движение автобуса прекращается, пассажира просят покинуть салон. Если пассажир не реагирует на замечания кондуктора и сотрудников комитета по транспорту Казани, - вызывается экипаж полиции", - заверили в Комитете по транспорту.
Однако в автобусах города можно увидеть противоположную картину: граждане свободно ездят без масок либо в приспущенных на подбородках масках, перчатки есть не более чем у трети пассажиров. При этом кондуктор, например, в автобусе №10а 12 мая вечером не обращал внимания на данную ситуацию. В течение 40 минут ни одного пассажира не высадили из автобуса и не заставили надеть средства защиты.
Корреспонденту ProKazan.ru председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков подтвердил, что кондукторы обязаны следить за тем, чтоб пассажиры были в масках, и имеют право высаживать людей без средств защиты органов дыхания. Однако на вопрос, почему кондукторы игнорируют правила, и регулируется ли данный вопрос на автотранспортных предприятиях, в течение дня ответа мы так и не получили.
комментарии
1) Бессимптомных больных не бывает. Опасный вирус вызывает тяжелую болезнь у всех, без исключений, более крепкий организм может пережить такую нагрузку, слабый - нет, но болеют все одинаково. Следовательно, если они чего то опасаются, то значит упустили реальных больных ранее, в январе - феврале - марте, и болезнь где-то бродит бесконтрольно. У таких больных должны быть симптомы.