Комитет по транспорту Казани заявил о проверках в автобусах города. Как сообщают в ведомстве, у пассажиров проверяют наличие масок и перчаток.

"Если у пассажира отсутствует маска и перчатки движение автобуса прекращается, пассажира просят покинуть салон. Если пассажир не реагирует на замечания кондуктора и сотрудников комитета по транспорту Казани, - вызывается экипаж полиции", - заверили в Комитете по транспорту.

Однако в автобусах города можно увидеть противоположную картину: граждане свободно ездят без масок либо в приспущенных на подбородках масках, перчатки есть не более чем у трети пассажиров. При этом кондуктор, например, в автобусе №10а 12 мая вечером не обращал внимания на данную ситуацию. В течение 40 минут ни одного пассажира не высадили из автобуса и не заставили надеть средства защиты.

Казанцы спокойно ездят без масок, а кондукторы не реагируют на них

Корреспонденту ProKazan.ru председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков подтвердил, что кондукторы обязаны следить за тем, чтоб пассажиры были в масках, и имеют право высаживать людей без средств защиты органов дыхания. Однако на вопрос, почему кондукторы игнорируют правила, и регулируется ли данный вопрос на автотранспортных предприятиях, в течение дня ответа мы так и не получили.