Сегодня, 9 мая, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с 75-й годовщиной Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Дорогие казанцы! Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!" - значится в тексте поздравления.

9 Мая – дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник, отметил мэр.

В тексте поздравления говорится, что Казань и ее жители внесли достойный вклад в освобождение страны: в годы Великой Отечественной войны наш город обеспечивал бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции для нужд Красной армии.

Глава города заявил, что столица Татарстана сегодня по праву претендует на то, чтобы называться "Городом трудовой доблести".

"В этот торжественный день искренне желаю всем казанцам крепкого здоровья, счастья, созидательной деятельности во имя дальнейшего развития и процветания нашего города, республики и всей страны, а уважаемым ветеранам – долголетия, тепла и заботы со стороны благодарного поколения! С Днем Победы!" – заключил Метшин.