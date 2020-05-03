В Казани на башенных кранах появились красные знамёна. На высоту их водрузили местные строители, передаёт ОТР.

Таким образом они решили почтить память фронтовиков. Акция стала по-настоящему массовой. Яркие полотна установили сразу в нескольких местах. Планируется, что к 9 мая Знамя Победы появится на более чем 50 кранах по всему городу.

Табриз Теймурлу, оператор башенного крана: «Почтить тем самым память героев и тех ветеранов, которые всё ещё живы и всё ещё с нами. К сожалению, их мало, поэтому нам нужно их чаще вспоминать и гордиться ими. Вот и родилась такая идея - повесить Знамя Победы».

Идею казанских крановщиков поддержали и в других городах, причем не только российских. К 9 мая Знамя Победы обещают поднять на высоту птичьего полета коллеги из Краснодара, Новосибирска и даже Тель-Авива.