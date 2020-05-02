По данным «Яндекса» на 10.20 индекс самоизоляции в Казани составляет 3,1 балла, Челнов - 3,3, Нижнекамска - 3,4, Бугульмы - 3,4, Зеленодольска - 3,2, Альметьевска - 3,4. Столица РТ опустилась на 6 место среди российских городов-миллионников по индексу самоизоляции. Ранее Казань входила в пятерку самых самоизолированных городов.

Лучше всего режим карантина соблюдают в Ленингорске (3,7).

Напомним, уровень от 0–2,4 балла означает "На улице очень много людей", 2,5–3,9 балла - "На улице много людей", 4–5 баллов - "На улице почти никого нет".