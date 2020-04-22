В Казани задержали мужчину, который совершил 11 краж из супермаркетов и похитил у двух прохожих телефоны.

По данным МВД РТ, на улице Гудованцева 34-летний подозреваемый подошел к молодому человеку и попросил телефон "срочно позвонить". Когда у мужчины в руках оказалось чужое имущество, он сбежал с места происшествия. Сумму причиненного материального ущерба 23-летний потерпевший оценил в 7 тысяч рублей. На следующий день на улице Мариупольская злоумышленник, действуя по той же схеме похитил сотовый телефон у 72-летнего мужчины.

Помимо этого, сотрудники полиции установили причастность мужчины к 11 кражам из супермаркетов, совершенных с марта по апрель текущего года. В объективы видеокамер попал момент совершения кражи алкогольной продукции стоимостью более трех тысяч рублей в одном из супермаркетов на улице Кулахметова. На кадрах видно, как мужчина берет с полки коробку с алкоголем и, не оплатив товар, покидает магазин. Известно, что он заранее достал бутылку из коробки и снял антикражный магнит.

По всем фактам хищений мужчина дал признательные показания, возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество", мужчина заключен под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают сумму причиненного материального ущерба от незаконных действий подозреваемого и его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Казани.