Для удобства корпоративных банк «Открытие» принял решение продлить операционный день по платежам в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Продолжительность операционного дня для клиентов корпоративного и инвестиционного блока по рублевым платежам увеличена на два с половиной часа - до 19.30. По платежам в долларах США – на час, до 17.00. По платежам в евро – также на час, до 14.00.

Все платежи, поступающие от корпоративных клиентов через ДБО, будут обрабатываться текущим операционным днем. При этом платежи, отправленные до 19.30, уйдут в тот же день. Платежи, отравленные до 23.30, - уйдут получателям следующим днем без взимания дополнительных комиссий. Прием и исполнение платежных поручений осуществляется по местному времени, за исключением Калининграда (для Калининграда расчеты идут по московскому времени).

Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие»:

«Качественное обслуживание корпоративных клиентов через дистанционные каналы и предоставление возможности оперативно проводить платежи - это приоритет для нашего банка. Мы уверены, что продление операционного дня станет очередным шагом к развитию бизнеса с текущей клиентской базой и в совокупности с другими нашими продуктами поможет нам стать банком первого выбора для новых клиентов».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.